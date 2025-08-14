Expresidente del INDER: “No existe ninguna investigación en mi contra”

Respecto a una nota divulgada por Telenoticias el pasado 7 de agosto, en la que se decía que la Sala Constitucional ordenó al presidente Rodrigo Chaves responder las consultas hechas por el Frente Amplio respecto a cuestionamientos por el nombramiento de Juan Ignacio Rodríguez como presidente del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), el exfuncionario indicó lo siguiente mediante un derecho de respuesta (ver video adjunto):

“El día 2 de junio de 2025, mediante oficio N.º 1004-UAMP-2025, el Ministerio Público me remitió que después de consultar en las fiscalías del país, se encuentra que el único caso en mi contra se trata de una denuncia por el delito de falsedad ideológica, que tiene solicitud de desestimación por parte de la Fiscalía desde el día 14 de marzo de 2025.



“Es decir, no existe ninguna investigación en mi contra, mucho menos ninguna que me vincule con temas de narcotráfico”, subrayó Rodríguez.