Expresidente Carlos Alvarado tiene nuevo trabajo en EE. UU.

25 de marzo de 2024, 11:17 AM

“Agradezco profundamente la oportunidad de servicio brindada por esta Fundación que promueve el bienestar de la humanidad, a la cual me uno con el propósito de contribuir a impulsar respuestas a los desafíos del cambio climático, así como proyectos de promoción y defensa de la democracia, con un impacto mundial, pero especialmente en Latinoamérica y en Centroamérica”, aseguró a su vez Alvarado.

Actualmente, Alvarado labora como profesor en The Fletcher School of Law and Diplomacy, en Tufts University, en el estado de Massachusetts, Estados Unidos, donde reside con su familia.