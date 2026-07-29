Expo Golfo Dulce: Golfito se prepara para atraer inversión internacional al Pacífico Sur
Del 19 al 22 de agosto, la cámara de turismo local reunirá a agencias y empresarios internacionales con la mira puesta en la reinvención turística de la región.
Golfito, que durante décadas basó su economía en el Depósito Libre Comercial, atraviesa una transformación. Cuando en 2023 Puerto Jiménez se separó y se convirtió en su propio cantón, la Cámara de Turismo y Comercio del Golfo Dulce (CATUGOLFO) decidió responder con una nueva identidad regional: la marca "Golfo Dulce".
"Antes el Golfo Dulce era abrazado solo por Golfito. En ese momento decidimos integrarlo, y decidimos hacer la marca Golfo Dulce para integrar los cantones y poder crear esa marca", explica Luis Diego Quesada, director de CATUGOLFO.
Desde 2025, la cámara trabaja con el ICT para posicionar al Pacífico Sur como destino, con más conexiones aéreas y visibilidad internacional. Parte de esa estrategia es Futuros Capitanes, que capacita a hijos y nietos de pescadores para el turismo náutico y recibió apoyo del Departamento de Estado de EE.UU.
"La cultura de Golfito era una cultura de pesca. Esas generaciones tuvieron que transformar su actividad económica y pasar al turismo", señala Quesada.
La oferta se complementa con una ruta gastronómica que une a Golfito con Pérez Zeledón, Osa, Buenos Aires y Coto Brus.
Todo converge en la Expo Golfo Dulce, del 19 al 22 de agosto, que reunirá a agencias y empresarios internacionales interesados en invertir en la zona.
"Es un proyecto muy grande para la zona sur, porque busca promocionar los cinco cantones. Esto va a traer beneficios inmensos, no solo a nivel nacional sino internacional", afirma Ricardo Solís, empresario y dueño de restaurante en la región.