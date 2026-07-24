Expertos del MEP alertan: visitas de estudiantes a cárceles podrían tener el efecto contrario

Un equipo técnico del Ministerio de Educación Pública (MEP) advirtió que llevar a estudiantes a visitar cárceles, como parte de una estrategia para prevenir el reclutamiento por parte del crimen organizado, podría generar efectos contrarios a los buscados.



El documento señala que la evidencia científica internacional demuestra que los programas basados en el miedo a la prisión no reducen la delincuencia juvenil y, en algunos casos, incluso aumentan el riesgo de que los participantes desarrollen conductas delictivas posteriormente.



Además, el criterio técnico advierte que este tipo de iniciativas podría estigmatizar a menores de edad en condición de vulnerabilidad y afectar su desarrollo, ya que no existe evidencia científica que respalde su efectividad para prevenir el reclutamiento por parte de organizaciones criminales.



Tras conocer el informe, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, aseguró que actualmente no existe una metodología diseñada ni una decisión administrativa adoptada sobre la propuesta.



El jerarca indicó que el documento será uno de los insumos que formarán parte del proceso de análisis institucional y reiteró que cualquier eventual iniciativa deberá contar con sustento técnico, científico, pedagógico y jurídico, siempre con el objetivo de fortalecer las estrategias para mantener a los estudiantes alejados del crimen organizado.



