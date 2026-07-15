Experto recomienda fortalecer el ahorro y evitar inversiones de alto riesgo

Ante el panorama económico actual, un experto en finanzas recomienda a las familias fortalecer el ahorro y evitar realizar inversiones de alto riesgo al menos de aquí a noviembre, debido a la incertidumbre que aún persiste en distintos indicadores económicos.

Según explicó Federico Quesada, economista de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), los consumidores se desenvuelven actualmente en un escenario de constantes cambios, donde algunos factores brindan estabilidad, mientras que otros mantienen un nivel importante de incertidumbre (ver video adjunto a la nota).

Uno de ellos es el precio de los alimentos, que continúa expuesto al impacto del fenómeno de El Niño y a las consecuencias del conflicto en Medio Oriente, factores que podrían influir en el costo de vida durante los próximos meses.

En cuanto a los combustibles, el panorama presenta señales mixtas. Por un lado, el tipo de cambio ha contribuido a contener incrementos mayores en las tarifas. Sin embargo, la falta de una solución al conflicto entre Estados Unidos e Irán impide garantizar estabilidad en los precios.

Como ejemplo, recordó que en abril se registró un aumento superior a los ₡100 por litro de combustible, mientras que el diésel incrementó ₡152 por litro. No obstante, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) descarta que un ajuste de esa magnitud vuelva a repetirse en el corto plazo y prevé ligeras rebajas en las tarifas para agosto.

Respecto al tipo de cambio del dólar, Quesada indicó que, por ahora, no se esperan sobresaltos de aquí a noviembre. Aunque este comportamiento beneficia a algunos sectores, también representa desafíos para otros.

Finalmente, el especialista de la UNED insistió en que mantener una cultura de ahorro permite a las familias estar mejor preparadas para afrontar cambios económicos inesperados que puedan afectar sus finanzas.







