Experto recomienda fortalecer el ahorro y evitar inversiones de alto riesgo
Federico Quesada, economista de la UNED, pide mantener una cultura de ahorro para estar mejor preparados para afrontar cambios económicos inesperados.
Ante el panorama económico actual, un experto en finanzas recomienda a las familias fortalecer el ahorro y evitar realizar inversiones de alto riesgo al menos de aquí a noviembre, debido a la incertidumbre que aún persiste en distintos indicadores económicos.
Según explicó Federico Quesada, economista de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), los consumidores se desenvuelven actualmente en un escenario de constantes cambios, donde algunos factores brindan estabilidad, mientras que otros mantienen un nivel importante de incertidumbre (ver video adjunto a la nota).
Uno de ellos es el precio de los alimentos, que continúa expuesto al impacto del fenómeno de El Niño y a las consecuencias del conflicto en Medio Oriente, factores que podrían influir en el costo de vida durante los próximos meses.
En cuanto a los combustibles, el panorama presenta señales mixtas. Por un lado, el tipo de cambio ha contribuido a contener incrementos mayores en las tarifas. Sin embargo, la falta de una solución al conflicto entre Estados Unidos e Irán impide garantizar estabilidad en los precios.
Como ejemplo, recordó que en abril se registró un aumento superior a los ₡100 por litro de combustible, mientras que el diésel incrementó ₡152 por litro. No obstante, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) descarta que un ajuste de esa magnitud vuelva a repetirse en el corto plazo y prevé ligeras rebajas en las tarifas para agosto.
Respecto al tipo de cambio del dólar, Quesada indicó que, por ahora, no se esperan sobresaltos de aquí a noviembre. Aunque este comportamiento beneficia a algunos sectores, también representa desafíos para otros.
Finalmente, el especialista de la UNED insistió en que mantener una cultura de ahorro permite a las familias estar mejor preparadas para afrontar cambios económicos inesperados que puedan afectar sus finanzas.