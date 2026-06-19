Experto analiza protocolo aplicado durante evacuación de Presidenta en Crucitas

Minor Araya, exjefe del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), analizó el protocolo aplicado luego de la detonación escuchada en la gira de la presidenta Laura Fernández en Crucitas.

Araya calificó como correcta la respuesta de los cuerpos policiales al momento de resguardar a la mandataria y las personas que la acompañaban.

"Me pareció el proceso de extracción correcto, rápido y con buena técnica. Vi bastante fuerza policial en ese perímetro interno", dijo.

Sin embargo, cuestionó si había más perímetros para proteger a la comitiva que avanzaba en la montaña.

"En ese tipo de lugares debe haber un segundo y hasta un tercer perímetro, porque son zonas abiertas, boscosas y necesitamos tener pleno control del área", añadió.

Con esto, según el experto, se garantiza la seguridad de los dignatarios que son resguardados por los cuerpos policiales.

Más detalles de lo que dijo el experto en el video de Telenoticias.