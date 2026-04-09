Exmiembros de banda de Tony Peña presumían armamento pesado con fotos en Internet

Los sospechosos de integrar un grupo que pretendía abrirse paso en la venta de drogas en Pacuare de Limón presumían en sus redes sociales la posesión de armamento pesado.

Se trata de una estructura aparentemente liderada por un hombre de apellido Sánchez, la cual fue desarticulada la mañana de este jueves en 12 allanamientos ejecutados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), bajo dirección del Ministerio Público.

La organización presuntamente era conformada por exintegrantes de la banda del líder criminal Tony Peña, quien enfrenta un proceso como el supuesto cabecilla de los "escuadrones de la muerte", a los que se les atribuyen casi un centenar de homicidios.

El grupo desarticulado se caracterizaba por operar con independencia de ese sujeto y por actuar con suma violencia. Se cree que los miembros de esta estructura solían apuntar con fusiles de asalto a los vecinos de la localidad limonense.

Adicionalmente, a la organización se le achaca un asesinato, la comercialización de sustancias ilícitas y el robo de motocicletas para la comisión de delitos.

"Esta investigación es producto de un hecho acontecido el 10 de setiembre de 2024, en la que varios sujetos dieron muerte a una persona por aparentes ajustes de cuentas. Producto de la investigación realizada se logró establecer que en dicho evento participaron nueve personas. De ellas hoy fueron localizadas 3 personas, 2 adultos de 21 años y un menor de 17 años", explicó el subdirector general interino de la Policía Judicial, Vladimir Muñoz.

Durante las diligencias se decomisaron dos armas nueve milímetros (mm) y un revólver calibre .38.

También se incautaron dosis de marihuana y cocaína en diferentes presentaciones, listas para la venta.

La búsqueda de los restantes seis sospechosos permanece activa, por lo que el Organismo de Investigación Judicial pide la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de los hombres identificados en el video adjunto.