Exjefe del OIJ cuestiona manejo inicial que dio la policía al caso de Keibril

"No se vale dar por concluido un caso con los allanamientos o con la detención de un sospechoso, ahí no concluye. Ahí, si acaso, se avanza, pero esa investigación termina cuando se emite una sentencia, y, lamentablemente, hemos venido viendo que es en tribunales, en la etapa de juicio, que determinan que hubo vacíos en la investigación, una investigación ligera porque no se llega al grado de convicción necesaria para vulnerar el estado de inocencia de una persona, entonces vemos absolutorias, no por atipicidad, no porque la persona no haya cometido el delito, sino porque la investigación fue laxa, porque la investigación no fue rigurosa, y, por lo tanto, los jueces no tienen como sustentar una condenatoria", señaló Ramírez.