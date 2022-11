Exjefa de campaña liberacionista no sabía a qué fue Figueres a República Dominicana

Por Rodolfo González | 21 de noviembre de 2022, 12:48 PM

Alicia Fournier, exjefa de campaña del Partido Liberación Nacional (PLN), dijo que no sabía a qué fue José María Figueres a República Dominicana, un viaje en avión privado que no fue anunciado a la prensa y que se realizó un mes antes de las elecciones de segunda ronda.

Fournier señaló esto durante la comparecencia que tuvo esta mañana en la comisión que investiga el financiamiento de los partidos políticos.

Ante la pregunta de cuál era el objetivo del viaje, la exjefa de campaña dijo que “no lo sabía”.

“Lo de la agenda del candidato lo manejaba el candidato, no era responsabilidad mía. Esa agenda se me informaba semanalmente”, apuntó.

El viaje fue realizado a inicios de marzo y es investigado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). La Fiscalía también indaga el caso.

En su momento, el excandidato José María Figueres negó que hubiese secretismos o dobles intenciones en el motivo del viaje, aunque este no fuera comunicado públicamente antes de realizarse.

En ese entonces, Figueres dijo que la idea era reunirse con autoridades de ese país en su condición de expresidente y no tenía nada que ver con la campaña electoral que, en ese momento, se llevaba a cabo en Costa Rica.

Polémico video



Fournier también reconoció que realizó una llamada telefónica a Eloy Mora, dueño de la agencia que realizó el polémico video “Salto al vacío”, del cual Liberación Nacional se ha desmarcado desde que se denunció su existencia.

La compareciente sostuvo que la campaña no tuvo vínculo con la producción del video y que fue una iniciativa independiente. Sostuvo que llamó a Mora para sugerirle que “tuviera paz”. Posteriormente, agregó que esa llamada también fue para indagar un poco más acerca de la producción del mensaje, pues ella manifestó que no conocía de la existencia de este video hasta que trascendió públicamente.

"No lo cuestioné (a Mora) y le dije que respondiera lo que tuviera que responder", manifestó Fournier, reiterando que no lo conoce personalmente.

En declaraciones brindadas por Eloy Mora, este sostuvo que, cuatro horas después de realizada esa llamada, Fournier negó ante la prensa que le conociera.

"Le ponen el micrófono y le preguntan por el Drim Tim y la señora se voltea y dice ‘yo a ese señor no lo conozco’ y jala, como de película. Señora, usted hace cuatro horas me estaba rogando que me quedara callado", relató Mora en junio anterior, en el pódcast de los comediantes Waleska Oporta y Daniel Ugalde.

La forma en cómo se ordenó y realizó el video, así como la forma en cómo se costeó, también son detalles investigados por el Tribunal Supremo de Elecciones.