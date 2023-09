¿Existe el sueño americano para los ticos que migran a EE. UU.?

“El sueño americano como tal, el que traemos todos desde nuestro país Costa Rica no es lo mismo que nos pintan a veces, nos topamos con una realidad muy distinta, el sueño americano a veces se puede convertir en cierto engaño”, comentó Jeffry Cambronero, tico en New Jersey.

“Yo era profesor de Estudios Sociales en Costa Rica, yo vine con mi esposa acá, he trabajado en construcción, ahora estoy en una cocina, ha sido difícil acomodarnos, vivir, dónde vivir, son muchos cambios y ha sido un año bastante difícil, no vamos a decir que fue fácil esa etapa”, acotó el costarricense.

“Los primeros meses fue muy complicado, acá uste no tiene un amigo o familiar que te apoye, que te eche la mano, porque si no trabajas es complicado, aquí nadie te va a apoyar económicamente, no te van a dar un mes para no cobrarte la renta”, concluyó Urbina.