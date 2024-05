Exfumadores advierten riesgos del tabaco: “Yo iba con un paquete de cigarros a la escuela”

Varios exfumadores advirtieron, este viernes, los riesgos que tiene el tabaco para la salud.

En una actividad realizada en el Parque Central de San José, las autoridades aprovecharon el Día Mundial sin Tabaco, para hacer consciencia sobre los daños irreversibles de este mal hábito (ver nota de Telenoticias en el video adjunto).

Uno de los que hizo el llamado a dejar de fumar fue don Jorge Vásquez, quien lo hizo por décadas. Reconoce que dejó el cigarrillo por voluntad propia, en tiempos donde no existían campañas ni clínicas de cesación.

“Yo iba con un paquete de cigarros a la escuela, así, carajillo… ¡Y no tenían filtro! Fueron más de 40 años”, dijo Vásquez.

“Esto (campañas) se debe hacer todo el tiempo porque aquí, desgraciadamente, el fumado es lo más dañino para la salud. Yo, que tengo 82 años, fumé 50 años, me fumaba cuatro paquetes al día. A mí me agarró el EPOC, yo me sentía raro, los pulmones”, agregó Luis Felipe Padilla, otro exfumador.