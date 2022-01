Estudiantes no serán sancionados si no asisten a clases estas últimas semanas

El curso lectivo 2021 aún no acaba, y este 3 de enero se retomaron de nuevo las clases. Sin embargo, muchos padres han tomado la decisión de no enviar a sus hijos a los centros educativos.

Tras una consulta de Teletica.com, el Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó que esto no resultaría en ningún tipo de sanción contra los menores de edad.

"Este año no está la asistencia como un rubro de calificación porque estábamos en un proceso de pandemia, en educación combinada y algunos padres optaron por la educación a distancia, entonces este año la no asistencia no puede repercutir en la calificación del estudiante", aseguró la viceministra Académica, María Alexandra Ulate.