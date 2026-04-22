Estudiantes dicen que manifestaciones seguirán "hasta que aumenten FEES 2027"

Las manifestaciones estudiantiles continuarán en el país y no se detendrán hasta que se garantice un aumento en el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027.

Así lo aseguró a Teletica.com la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), Mariel Rojas, tras el rompimiento de la mesa de negociación entre el Gobierno y las universidades públicas.

La tercera sesión de negociación concluyó sin acuerdo, luego de que el Ejecutivo rechazara la propuesta del Consejo Nacional de Rectores (Conare) que planteaba un incremento del 2,94% —unos ₡17 mil millones— además del reconocimiento de recursos no ejecutados de años anteriores. Presidencia calificó las demandas como “irracionales y abusivas” y decidió levantar la mesa, trasladando la discusión a la Asamblea Legislativa.

Rojas calificó el panorama como “lamentable y sumamente preocupante” y acusó al Gobierno de mantener una postura cerrada desde el inicio del proceso.

“Hay una falta de disposición total para dialogar con las universidades públicas. La propuesta de 0% de aumento es completamente violenta y desconectada de las necesidades del estudiantado”, afirmó.

La dirigente también cuestionó que el Ejecutivo abandonara la negociación, lo que, a su criterio, evidencia que no existe voluntad real de mejorar las condiciones del sistema educativo.

“Sin inversión en educación pública no hay desarrollo ni calidad de vida. El Gobierno comunica una cosa, pero en la práctica no la está implementando”, agregó.

Tras conocerse la ruptura del diálogo, el movimiento estudiantil activó acciones de protesta en distintos puntos del país. Según Rojas, estas manifestaciones se mantendrán de forma constante durante todo el proceso.

​“El movimiento estudiantil no ha parado y no va a parar. Vamos a seguir movilizándonos durante los próximos días y durante toda la negociación, hasta que se garantice un financiamiento adecuado”, aseguró.

Entre las acciones recientes se registraron bloqueos en las cercanías de la UCR, la Universidad Nacional y protestas en distintos puntos vinculados a las universidades públicas. Además, este miércoles se realizará una manifestación en la Rectoría de la UCR a la 1 p. m., como parte de la convocatoria del movimiento estudiantil.

La dirigente explicó que el traslado de la discusión a la Asamblea Legislativa prolongará el conflicto por varios meses, lo que refuerza la necesidad —según dijo— de mantener la presión en las calles.





Llamado a diputados

Rojas también hizo un llamado a las diputaciones que asumirán el análisis del FEES para que escuchen a la comunidad universitaria y no se guíen por intereses partidarios.

“Les pedimos que tengan una visión amplia y objetiva, que escuchen a las personas estudiantes y comprendan las necesidades reales del país”, señaló.

Asimismo, instó a las autoridades políticas, incluida la presidenta electa Laura Fernández, a garantizar condiciones similares a las que tuvieron generaciones anteriores.

Mensaje a Laura Fernández

La presidenta de la FEUCR recordó que Fernández se formó en la educación pública, específicamente en la Universidad de Costa Rica; por lo que, afirmó, conoce de primera mano su impacto.

“Laura Fernández ha dicho que la UCR es su alta mater. Si ella tuvo la oportunidad de formarse en una universidad pública de calidad, lo que pedimos las personas estudiantes hoy es tener esas mismas oportunidades”, expresó.

Rojas añadió que espera que, una vez en el poder, la jerarca impulse un financiamiento adecuado para la educación superior.

“Esperamos que su gobierno garantice ese compromiso con las universidades públicas y con la población estudiantil, que históricamente ha demostrado ser clave para el desarrollo del país”, concluyó.

El FEES 2027 será ahora definido en la Asamblea Legislativa, en medio de tensiones no solo por el monto global, sino también por la redistribución interna del fondo entre las universidades públicas. Mientras tanto, el movimiento estudiantil advierte que la presión social irá en aumento.