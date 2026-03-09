Estudiantes de UCR inician clases exigiendo cuentas al rector por uso de fondos públicos

Este lunes, inició el curso lectivo en la Universidad de Costa Rica (UCR) con una manifestación de estudiantes que exigen cuentas al rector, Carlos Araya, por el uso de fondos públicos en alimentación.

Estos gastos, que inicialmente fueron defendidos como parte de la llamada “diplomacia académica”, serán revisados por la Rectoría para reducirlos o eliminarlos.

“Estamos sumamente indignados y preocupados por las últimas acciones que ha tomado Rectoría y que, en realidad, viene tomando desde el año pasado. Por ejemplo, hemos tenido problemas con la falta de cupos, gente que se queda sin matricular, lo mismo que utilizar recursos públicos para alimentación en el Novillo Alegre es algo que nos indigna”, afirmó Alejandra Suárez, estudiante y miembro de la FEUCR.

El mismo Consejo Universitario aceptó que la UCR está pasando por uno de sus momentos más críticos y complejos de los últimos años.

Incluso ya se hizo una convocatoria anticipada para las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que normalmente ocurren en mayo, pero ahora estarían iniciando a finales de marzo o principios de abril.

“Muchos de los cuestionamientos que ellos (estudiantes) tienen son totalmente válidos, entonces lo que hacemos desde el Consejo Universitario es darles un espacio para que compartan con nosotros y toda la comunidad universitaria sus preocupaciones, que necesariamente deben ser atentidas”, defendió Keylor Rojas, miembro del Consejo Universitario.

Los estudiantes aseguraron que se mantendrán vigilantes y piden una mejor distribución del FEES.

