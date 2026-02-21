Estudiantes de UCR buscan fabricar el cohete más potente jamás lanzado en Costa Rica

En un laboratorio de la Universidad de Costa Rica (UCR) poco a poco se fabrica un cohete con motor de tipo K. Eso quiere decir que tiene un impulso de alta potencia.

Su propósito es meramente experimental.

Lo han llamado "Miravalles" y está diseñado para alcanzar hasta 1.000 metros de altura y llevar una carga de un kilogramo.

El proyecto permite que los estudiantes pongan en práctica lo que aprenden en sus carreras.

Por ahora, es el único equipo que trabaja en manufacturar un cohete de alta potencia en Costa Rica.

El grupo que trabaja en este proyecto busca llevar el nombre del país a competencias internacionales.

Para avanzar en la búsqueda de ese objetivo, los estudiantes buscan patrocinadores y donaciones.

Si usted o su organización desean apoyarlos, puede contactarlos en el teléfono o el correo disponibles en el video adjunto de Telenoticias.