Estudiantes de primaria enfrentan desde este martes Pruebas Nacionales Estandarizadas

Más de 60 mil estudiantes de último año de primaria comenzaron este martes las Pruebas Nacionales Estandarizadas, evaluaciones que este año representan el 50% de su nota final, según informó el Ministerio de Educación Pública (MEP).

La prueba se llevará a cabo hasta el viernes e incluye 140 ítems, un aumento con respecto a años anteriores para cubrir más contenidos del programa de estudios (ver video adjunto de Telenoticias).



El director de gestión y evaluación de calidad del MEP, Álvaro Artavia, explicó que los exámenes se aplican en las materias de español, matemática, ciencias y estudios sociales, iniciando hoy con esta última.

Además, precisó que las escuelas ofrecen apoyos educativos como tiempo adicional, pruebas en braille y tutores especializados para estudiantes que lo necesiten, incluyendo más de 500 alumnos de escuelas nocturnas que realizarán la evaluación en horario vespertino.

