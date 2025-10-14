EN VIVO
Estudiantes de primaria enfrentan desde este martes Pruebas Nacionales Estandarizadas

Más de 60 mil estudiantes de sexto grado realizan las evaluaciones que representan la mitad de su calificación anual y abarcan las materias básicas.

Por Valeria Martínez Por Mariana Valladares 14 de octubre de 2025, 7:44 AM

Más de 60 mil estudiantes de último año de primaria comenzaron este martes las Pruebas Nacionales Estandarizadas, evaluaciones que este año representan el 50% de su nota final, según informó el Ministerio de Educación Pública (MEP). 

La prueba se llevará a cabo hasta el viernes e incluye 140 ítems, un aumento con respecto a años anteriores para cubrir más contenidos del programa de estudios (ver video adjunto de Telenoticias).

El director de gestión y evaluación de calidad del MEP, Álvaro Artavia, explicó que los exámenes se aplican en las materias de español, matemática, ciencias y estudios sociales, iniciando hoy con esta última. 

Además, precisó que las escuelas ofrecen apoyos educativos como tiempo adicional, pruebas en braille y tutores especializados para estudiantes que lo necesiten, incluyendo más de 500 alumnos de escuelas nocturnas que realizarán la evaluación en horario vespertino.

