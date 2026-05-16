Estudiantes celebran con música y comida fin de toma de Rectoría UCR

Con música, comida y hasta un baile dentro de la Rectoría, estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) celebraron este viernes el fin de la ocupación del edificio administrativo tras 24 días de protesta .

La entrega oficial de las instalaciones se realizó a las 5:00 p.m., luego de semanas de negociaciones entre el movimiento estudiantil y las autoridades universitarias.

Para marcar el cierre de la toma, los estudiantes organizaron una actividad junto al grupo Sonidero Barrio Fátima, cocinaron una olla vegana dentro del edificio y compartieron alimentos recolectados mediante donaciones.

La ocupación había iniciado el 21 de abril, tras el cierre unilateral de las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) por parte del Poder Ejecutivo. El movimiento rechazaba la propuesta del Gobierno de mantener un aumento del 0% para el FEES y cuestionaba la posición asumida por la Rectoría durante el proceso.

Aunque no lograron concretar una de sus principales exigencias, la renuncia del rector Carlos Araya Leandro, los estudiantes aseguraron que gran parte de las 69 solicitudes planteadas sí fueron atendidas tras las conversaciones con las autoridades.