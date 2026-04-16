Estudiante denuncia presunto mal uso de recursos en Derecho de la UCR

Una denuncia por el presunto uso irregular de fondos públicos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) pone bajo la lupa compras, reportes y decisiones administrativas por más de ₡678 mil.

El señalamiento fue presentado ante el Consejo Universitario por un estudiante y representante de la Asamblea de la Facultad de Derecho, tras analizar información financiera de los años 2024 y 2025.

Según el documento, luego de solicitar datos a la Oficina de Administración Financiera, el denunciante detectó una serie de compras que suman ₡678.527 en alimentos, bebidas y suministros autorizados por la decana de la Facultad de Derecho.

El punto clave es que estos gastos se realizaron entre octubre y noviembre de 2025, cuando la universidad se encontraba en modalidad virtual tras una inundación que obligó al cierre total de sus instalaciones.

Durante ese periodo, las clases, evaluaciones y actividades administrativas se desarrollaban a distancia, sin uso presencial de los edificios.

Sin embargo, según la denuncia, los productos adquiridos habrían sido utilizados en un convivio institucional realizado el 5 de diciembre, con participación de personal administrativo y docente.

Además, se señalan inconsistencias: en varios casos, el destino reportado inicialmente para justificar los gastos no coincide con el uso que posteriormente reconoció la propia facultad.

El denunciante cuestiona que estos recursos se utilizaran mientras los estudiantes no podían asistir presencialmente ni utilizar las instalaciones.

Ante estos hechos, el estudiante solicitó abrir una investigación y esclarecer el uso de los ₡678 mil.

Telenoticias intentó obtener una posición de la decana de la Facultad de Derecho por WhatsApp, correo electrónico y llamada a la secretaría; sin embargo, al cierre de edición no hubo respuesta.