Estudiante de sétimo año muere en liceo de Cartago: caso está en investigación

Una estudiante de sétimo grado del Liceo San Francisco de Agua Caliente de Cartago murió la mañana de este viernes en las instalaciones del centro educativo por causas que ahora son investigadas.

El fallecimiento se dio poco después de que la alumna, identificada como Bianka Brenes, de 13 años de edad, reportara que se sentía mal y luego se desvaneciera, de acuerdo con un informe preliminar remitido a Teletica.com por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Ahora la Policía Judicial lleva a cabo una pesquisa para esclarecer las circunstancias en las que se dio el deceso.

Producto de lo ocurrido, las lecciones fueron suspendidas en la casa de enseñanza, que poco después divulgó una esquela.

"Nos unimos al dolor de su familia, amistades y compañeros en este momento tan difícil. Como comunidad, lamentamos profundamente esta pérdida y extendemos nuestras más sinceras condolencias", señaló el liceo en sus redes sociales.

Ante consulta de este medio, el Ministerio de Educación Pública (MEP) también se solidarizó por la muerte de Brenes.

No obstante, la cartera señaló que, antes de ahondar en el caso, esperará por los resultados del trabajo que lleva adelante el Organismo de Investigación Judicial.

El centro educativo mantiene activo un protocolo de atención de lo sucedido, que incluye un abordaje socio-emocional con los estudiantes, el personal docente y administrativo, el cual se pondrá en marcha el próximo martes, cuando se reanuden las lecciones.