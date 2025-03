Estos son los operativos de seguridad y cierres por visita de Virgen de Los Ángeles a San José

Operativos de seguridad y cierres temporales de vías se realizarán este sábado en la capital, ante la visita de la imagen de la Virgen de Los Ángeles a la Catedral Metropolitana.



Desde hace 25 años que La Negrita, Patrona de Costa Rica, no estaba dentro de la Catedral. Por dicha razón, la Iglesia Católica hace un llamado a los fieles para peregrinar (ver video adjunto de Telenoticias).

Las actividades estarán vigentes desde las 9 a. m. y hasta las 7 p. m.

Se tendrá vigilancia aérea y operativos por tierra por parte de las autoridades.

“Tendremos equipo móvil, motorizados, videovigilancia sobre la zona del recorrido y un equipo de seguridad alrededor de la Catedral”, dijo Vladimir Sancho, supervisor de la Policía Municipal de San José (PMSJ).

Los cierras serán temporales mientras pasa la procesión, en especial sobre Calle 0, al frente de la Catedral.

Se pide a las personas que no pierdan de vista sus pertenencias, si traen niños que no los desatiendan, además, no portar artìculos de mucho valor.