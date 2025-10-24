Estos son los cambios aprobados para condonaciones de deudas con la CCSS

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó, la tarde del jueves, una serie de ajustes con los que busca que patronos y trabajadores independientes puedan acogerse a procesos de condonación de deudas para facilitar su formalización y la recuperación de cargas.

Esto mediante reformas al reglamento de la Ley de autorización de condonación para la formalización y recaudación de las cargas sociales, así como al transitorio I del Reglamento de acuerdos de pago, en cumplimiento de la segunda prórroga que aprobó la Asamblea Legislativa el 28 de octubre de 2024.



Precisamente, el objetivo de la actualización —que tardó más de 10 meses— es ampliar el periodo de condonación de multas, recargos, intereses y facturas por servicios médicos adeudados.

Como parte de los cambios se tiene:

Ampliación del plazo de aplicación de condonación a 12 meses a partir de su entrada en vigencia.

Requisitos y condiciones unificados para trabajadores independientes y patronos, incluidos casos en cobro judicial o procesos de quiebra.

Definición del procedimiento para la condonación de facturas por servicios médicos y su integración a los convenios de pago.

Autorización de la acreditación proporcional de cuotas en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para los trabajadores independientes.

Precisa los lineamientos para la coordinación con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) en la condonación de intereses y multas.

El acuerdo de la cúpula de la institución administradora de los hospitales públicos del país se deriva de un “proceso técnico” que incluyó una consulta pública con la participación del Colegio de Abogados y la Asociación de Trabajadores Independientes.

Además, este fue revisado y avalado por la Dirección Jurídica y el Programa de Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria.

"Esta decisión representa un paso estratégico para la sostenibilidad financiera del sistema y refuerza el compromiso institucional con la formalización laboral y el alivio de cargas a los sectores productivos que buscan regularizar su situación", indicó la presidenta del ente que vela por la seguridad social, Mónica Taylor.

Por su parte, el gerente financiero, Gustavo Picado, destacó que la reforma pretende dar beneficios e incentivos para lograr normalizar la situación de patronos y trabajadores independientes.

Con la aprobación de la Junta Directiva se instruyó la publicación del reglamento en el diario oficial La Gaceta para su entrada en vigor y divulgación institucional.