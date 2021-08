"Esto es una burla para nosotros": cámaras insatisfechas tras cambio de medidas sanitarias

La Cámara de Comercio de Costa Rica, la Unión Costarricense de Cámaras del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y la Asociación de Bares (Asobares) reaccionaron de forma negativa tras conocer los cambios en las restricciones sanitarias.



El Poder Ejecutivo anunció, este viernes, que a partir del lunes 9 de agosto la restricción vehicular sanitaria y la el horario de comercios se extenderá una hora más, hasta las 10 p. m.

Las cámaras esperaban que el horario de restricción y de apertura de locales se extendiera, por lo menos, hasta las 11 p. m., sin embargo, su petición no fue escuchada.

“La Cámara de Comercio de Costa Rica, por medio de un estudio bastante detallado y completo, expuso el beneficio que le traería a la economía costarricense ampliar la movilidad hasta las 11 p. m. de lunes a viernes y quitar la restricción los fines de semana. Esto podría generar hasta 17 mil empleos que hoy en día los costarricenses necesitan”, dijo Arturo Rosabal, vicepresidente de la Cámara de Comercio.

“Estamos ante una situación económica muy complicada y necesitamos que se adopten medidas para salir adelante. Le hacemos un llamado al Gobierno para que reconsidere su decisión, los contagios no se están dando en los comercios porque los protocolos sí están funcionando”, agregó.

Declaración de Arturo Rosabal:

Según José Francisco Quesada, presidente de Asobares, es urgente que el Gobierno escuche a las diferentes cámaras y asociaciones para poder reactivar la economía y el empleo.

Declaración de Francisco Quesada:

La Uccaep dijo que está molesta por el poco interés que muestra el Ejecutivo para escuchar las peticiones del sector empresarial y ampliar hasta las 11 p. m. la restricción vehicular y la atención de establecimientos.

“Sin duda, el solo dar una hora no va a evitar la pérdida de más empleos en el sector privado formal. No hay criterios técnicos que respalden las decisiones por parte del Poder Ejecutivo. Consideramos que no hay un balance entre la salud y la generación de empleo, creemos que la limitación de horario no es el camino para disminuir el contagio, debe ser el aceleramiento de la vacunación”, expresó Fabio Masis, director ejecutivo de Uccaep.