Esto es lo que comen los privados de libertad en las cárceles, según familiares

Familiares de personas privadas de libertad aseguran que la alimentación que reciben los internos en las cárceles del país es limitada y que, en muchos casos, debe complementarse con comidas enviadas desde el exterior.



Paula Porras, familiar de un privado de libertad e integrante de una organización de apoyo a esta población, indicó a Teletica.com que las encomiendas son fundamentales para complementar la alimentación que reciben los reclusos en los centros penitenciarios. Según afirmó, las recientes limitaciones representan una afectación para esta población.



Varios familiares compartieron con este medio fotografías de alimentos que, según indicaron, corresponden a las comidas que reciben los reclusos en distintos centros penitenciarios del país.

Esta es una de las comidas que reciben los privados de libertad.

Porras señaló que, a su criterio, muchos internos dependen de las encomiendas para mejorar su alimentación diaria.

"La gran mayoría de privados de libertad dependen de estas encomiendas para poder tener una mejor alimentación. Los horarios de alimentación y las porciones servidas provocan que muchos internos pasen largas horas sin acceso a comida porque la última comida la hacen a las 4 p. m. y ya a las 8 de la noche muchos tienen hambre porque es muy poco lo que les dan, y deben de esperarse hasta el otro día a las 6, 7 a. m. para desayunar", manifestó.

Además, cuestionó las condiciones alimentarias reportadas por las autoridades penitenciarias.

"Eso que dice el ministro de Justicia que les dan de comida un casado, le puedo jurar que eso es una vil mentira. Cuando hemos logrado que hagan inspecciones en las cárceles, como la vez pasada que fue la Defensoría de los Habitantes, obviamente que como ellos van tienen toda la cocina lo más bonito, todo divino, limpiecito, no tienen a los ratones dando vuelta y comiéndose el arroz y los frijoles, pero en la vida real esto no pasa y eso se lo pueden preguntar a cualquier familiar de un privado de libertad porque esto pasa tanto en Alajuela, San José, como en Liberia y Puntarenas", afirmó Porras.

La vocera agregó que, según su versión, existen conflictos entre internos relacionados con la disponibilidad de alimentos y que algunos privados de libertad han experimentado pérdida de peso debido a la alimentación recibida en los centros penales.



Por su parte, Valeria Rodríguez, también familiar de una persona privada de libertad, indicó que las nuevas medidas han generado incertidumbre entre la población penitenciaria y sus allegados.

"No sabemos por qué tanto odio hacia estas personas teniendo en cuenta estas medidas que no vienen a solventar la inseguridad que hay afuera, es populismo puro y barato, es triste que utilicen una población para hacer política", expresó.

Rodríguez también se refirió a las condiciones del sistema penitenciario y a la alimentación que, según aseguró, reciben los internos.

"Ellos no hablan de que el sistema penitenciario no da abasto, el hacinamiento es exponencial y esto quiere decir que la comida no alcanza porque los recursos no aumentan y eso ellos no lo publican. Cuando uno denuncia, ellos dicen que les dan arroz con pollo, verduras, proteínas y esto es mentira porque los privados de libertad sufren tratos denigrantes y tortura", indicó Rodríguez.

Asimismo, agregó que, según su versión, "solo les dan un pedazo de pan en la mañana con café, luego para el almuerzo arroz con frijoles y una proteína que a veces puede ser un huevo duro, o salchichón, o un chayote y, en algunos casos, en vez del chayote o huevo, solo una papa. Y en la tarde les dan lo mismo, pan con café".

Otra de las comidas que, al parecer, reciben los privados de libertad.

Desde el Ministerio de Justicia y Paz, las restricciones de no permitir más encomiendas con decenas de tazas con comida fueron justificadas como parte de una estrategia para reforzar el control dentro de los centros penitenciarios.

De acuerdo con datos oficiales, entre enero y mayo de este año ingresaron 158.000 encomiendas a las cárceles del país, cuyo proceso de revisión requería hasta 200 oficiales penitenciarios por día.

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, afirmó que las encomiendas se habían convertido en una vía para el ingreso de drogas y que también eran utilizadas para actividades comerciales irregulares dentro de los centros penales. Además, anunció restricciones adicionales para el ingreso de ropa y otros artículos.

En respuesta a los cuestionamientos sobre la alimentación de la población penitenciaria, Aguilar aseguró que los privados de libertad reciben cinco tiempos de comida diarios.

"Son cinco tiempos de comida lo que tienen los privados de libertad. La alimentación que ellos reciben es un desayuno, una merienda que es una fruta, un almuerzo, un tiempo de café y una cena, no se están muriendo de hambre, ni se les está dando comida de mala calidad, no es que se les da poca cantidad de comida, están recibiendo la cantidad de alimentos que de acuerdo con los nutricionistas es la dieta recomendada para que una persona se desarrolle normalmente sin sufrir algún daño de salud", manifestó Aguilar.

El jerarca detalló que el desayuno consiste en dos bollos de pan y café; posteriormente reciben una fruta como merienda; al almuerzo se les sirve arroz, frijoles, proteína o un picadillo con proteína, ensalada y refresco; en la tarde, una galleta con café; y en la noche, una comida similar a la del almuerzo.

"Muchos costarricenses no pueden recibir este tipo de alimentos porque muchas personas están en pobreza extrema y a ellos, los privados de libertad, se les da esta comida. Ellos reciben alimentos día a día.

"No se le está afectando ningún derecho a ningún privado de libertad, yo estoy totalmente de acuerdo con la protección de los derechos humanos de ellos y eso es innegociable. Si se le estaría afectando los derechos a los privados de libertad, pues no se les da comida del todo", concluyó Aguilar.

Las nuevas disposiciones entraron en vigencia el pasado lunes y han generado posiciones divergentes entre las autoridades penitenciarias y los grupos que representan a familiares y personas privadas de libertad.

