Este lunes suspenden indefinidamente cobro en peajes de Alajuela y Naranjo en Ruta 1

Desde este lunes 1° de setiembre de 2025 queda suspendido, de manera indefinida, el cobro en los peajes ubicados en Alajuela —a la altura del aeropuerto Juan Santamaría— y en Naranjo, sobre la autopista General Cañas (Ruta 1).

La decisión fue adoptada por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) (ver video adjunto de Telenoticias).



La suspensión responde principalmente a la congestión vehicular que caracteriza esta zona y a reclamos de comunidades cercanas. Según explicó Mauricio Sojo, vocero del Conavi, durante este periodo se realizarán estudios de tiempos de viaje en el tramo San José–San Ramón y viceversa, con el fin de medir el impacto de la medida.



El Conavi aseguró que el mantenimiento de la Ruta 1 no se verá afectado en 2025, pues los recursos ya fueron presupuestados. No obstante, queda pendiente definir si la suspensión se mantendrá de manera permanente o si será limitada a un plazo de meses, según los resultados de los estudios.



Históricamente, los fondos recaudados en estos peajes se destinan al mantenimiento de la vía. Ante la medida, las autoridades garantizaron que los trabajos se ejecutarán conforme a las necesidades de la carretera.



Los peajes de Alajuela, en especial el cercano al aeropuerto, han sido foco de críticas de usuarios y vecinos, ya que en horas de alta circulación podían generar presas de hasta una hora, lo que incluso ponía en riesgo a quienes debían llegar a tiempo a vuelos internacionales.

