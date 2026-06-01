Este lunes inicia oficialmente la temporada de huracanes en el Atlántico y mar Caribe

La temporada de ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico y el mar Caribe inició oficialmente este 1° de junio y se extenderá hasta el próximo 30 de noviembre, informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).



Según las proyecciones del IMN para este año, se prevé la formación de entre nueve y 12 sistemas ciclónicos, una cifra inferior al promedio histórico debido a la influencia del fenómeno de El Niño.



José Valverde, del Instituto Meteorológico Nacional, explicó a Teletica.com que "de cinco a seis pueden ser tormentas; huracanes pueden haber de tres a cuatro, y de uno a dos huracanes mayores, con una escala de tres a cinco".

"La temporada de ciclones tropicales viene con un ambiente no favorable en el sentido de que cuando se proyecta una condición de El Niño como la que esperamos, la ocurrencia de ciclones tropicales es más baja y no se ve favorecida en esa cuenca.

"En términos generales, se proyecta menor a los valores normales. Se proyectan de nueve a 12 como total, es muy bajo debido a la condición del fenómeno de El Niño y se va a ir ratificando hacia fin de año", dijo Valverde.

De acuerdo con los especialistas, el fenómeno de El Niño suele estar asociado con una menor actividad ciclónica en la cuenca atlántica, lo que influye en la reducción de sistemas esperados para la presente temporada.



Por su parte, el director del Instituto Meteorológico Nacional, Welmer Stolz, señaló que "en nuestro país podríamos esperar al menos uno que nos afecte de manera indirecta entre el 1.º de junio y el 30 de noviembre".



Las autoridades meteorológicas mantienen el monitoreo constante de las condiciones atmosféricas y oceánicas durante la temporada, con el fin de informar oportunamente sobre cualquier sistema que pueda representar algún impacto para la región.

