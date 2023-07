Este es el legado cultural que Costa Rica heredó de Guanacaste

Música y bailes



La música es un pilar fundamental en la cultura guanacasteca. Desde el periodo colonial, han existido géneros autóctonos como "La Jota" y "El Pasillo", que han perdurado hasta nuestros días.



Uno de los instrumentos más emblemáticos es la marimba, cuya tradición se ha mantenido a lo largo de los años.



“La enseñanza de su construcción y uso se ha ido renovando en los últimos tiempos, asegurando que este instrumento no se pierda y, más bien, pase a formar parte de la cultura nacional”, aseguró Solano.



Uno de los sonidos más característicos de la provincia proviene del Quijongo, un instrumento compuesto por una cuerda, una vara de guácimo, una caja de resonancia, un pañuelo y una jícara. Sin embargo, en los últimos tiempos ha perdido reconocimiento, no solo a nivel nacional, sino también dentro de Guanacaste.



“Afortunadamente, en zonas como Bagaces y Nicoya se están realizando esfuerzos para rescatar este instrumento y otros que son parte del pasado histórico y cultural de la región”, comentó Solano.



El baile y los trajes típicos guanacastecos se han convertido en símbolos de la identidad cultural costarricense. A partir de los años 30, estas expresiones artísticas se extendieron desde Guanacaste hacia el Valle Central. Para Solano, “aunque pueden existir algunas discrepancias en la confección del vestuario, la música folklórica guanacasteca ha llenado un espacio importante en la representación de la cultura costarricense, que antes no tenía”.