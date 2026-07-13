Este es el error que muchos romeros cometen y que puede poner en riesgo su salud

A dos semanas de la Romería 2026, la Cruz Roja hace un llamado a los peregrinos para que adopten medidas de prevención antes de iniciar el recorrido hacia Cartago.

Uno de los principales recordatorios está dirigido a las personas que utilizan medicamentos de forma permanente. Las autoridades insisten en que no deben olvidar sus tratamientos ni modificar los horarios establecidos antes de emprender la caminata (ver video adjunto).

Los especialistas advierten que suspender los medicamentos o recurrir a la automedicación para atender molestias durante el trayecto puede generar complicaciones, especialmente en personas con enfermedades crónicas.

Por ello, recomiendan llevar los tratamientos necesarios y protegerlos del calor, la humedad y la exposición directa al sol, factores que pueden afectar la conservación de los medicamentos.

Además, recuerdan la importancia de mantener una adecuada hidratación y alimentación.