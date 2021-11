Este es el aforo aprobado que tendrán los estadios de Primera División en noviembre

El retorno del público a las graderías de la Primera División está a la vuelta de la esquina y este martes la Unafut dio a conocer el aforo oficial que tendrá cada estadio a partir del 22 de noviembre, cuando termine el receso del campeonato.

A partir de la fecha 20, las autoridades de Salud aprobaron que los estadios podrán tener el 25% de su aforo total aprobado.

Ya para el mes de diciembre el aforo aumentará hasta el 30%, lo que permitirá un alivio económico para los 12 clubes de la máxima categoría que volverán a recibir dinero por taquillas tras año y ocho meses si hacerlo.

Eso sí, clubes como Guadalupe FC y Sporting FC, ya anunciaron que no abrirán sus puertas, pues para ellos no es rentable.

De los 14 estadios habilitados para la Primera División, el que mayor afición podrá recibir es el Estadio Nacional con 8.735 personas para el mes de noviembre, mientras que para diciembre aumentará hasta los 10.482 aficionados.

Luego le seguiría el Ricardo Saprissa con 5.364 en la fecha 22 y a partir de diciembre con 6.437; luego sigue el Alejandro Morera Soto con 4.250 y terminará el torneo con la presencia de 5.100.

El estadio Cívico Jicaraleño que tiene un aforo total de 1.500, solo podrá usar en noviembre 375 espacios en las graderías y 450 para el mes de diciembre.

Para el regreso de los aficionados se aprobó un protocolo que la Unafut espera cumplir a cabalidad.

“Aplicaremos un protocolo que será un compromiso y daremos a conocer al aficionado, no solo para ayudar a su propio club, si no porque necesitamos reactivar la industria del fútbol, no solo por algo económico, sino también por que un partido de fútbol sin aficionados se siente que falta ingrediente”, indicó Julián Solano, presidente de Unafut.

Para la jornada 20, Grecia, Jicaral, Saprissa, San Carlos, Herediano y Pérez Zeledón serán locales y ya podrán contar con público en sus partidos.