Estas son las rutas con mayor riesgo de derrape en Costa Rica al llegar la época lluviosa
Hasta el pasado 25 de mayo, la Policía de Tránsito contabilizaba 29.630 colisiones y, con la llegada de la época lluviosa, se estima un aumento de hasta un 30% en los choques.
Cada año, con la llegada de las primeras lluvias, aumentan las colisiones en carretera.
De hecho, según datos de la Policía de Tránsito, las lluvias incrementan hasta en un 30% los choques en carretera.
Hasta el pasado 25 de mayo ya se contabilizaban 29.630 colisiones en el país. Solo marzo registró el dato más alto del año, con 7.401 accidentes.
Además, al día de hoy ya se reportan 272 fallecidos en carretera. Según datos de Tránsito, el 59% de las muertes están relacionadas con exceso de velocidad e invasión de carril. Mientras que los días viernes, sábado y domingo siguen siendo losmás mortales.
¿Por qué la lluvia aumenta tanto el riesgo?
Desde la Policía de Tránsito reconocen que muchos conductores no disminuyen la velocidad, no guardan distancia y realizan maniobras peligrosas pese a las condiciones de la carretera.
A esto se suma otro fenómeno: el aquaplaning. Ana Luisa Elizondo, experta del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme-UCR), explicó que esto ocurre cuando una capa de agua se acumula sobre el pavimento y provoca que la llanta pierda contacto con la carretera.
En ese momento, el conductor pierde el control del vehículo. Precisamente, el Lanamme analiza el estado y el nivel de agarre de las rutas a nivel nacional, uno de los factores que más se afecta durante las lluvias.
El Lanamme evalúa de forma sistemática el estado funcional de la red vial nacional. Uno de sus indicadores principales es el nivel de fricción o agarre superficial del pavimento —conocido como GRIP—, que mide la capacidad del asfalto para mantener la adherencia con los neumáticos. Cuando este valor es bajo, la superficie se vuelve más resbaladiza, sobre todo en condiciones de lluvia, lo que eleva de manera considerable el riesgo de derrape.
Cuando este valor es bajo, la superficie se vuelve más resbaladiza, especialmente en condiciones de lluvia, lo que incrementa el riesgo de derrape.
Con base en estas evaluaciones técnicas, y ante una consulta de Teletica.com, el Lanamme detalló cuáles son las rutas con mayor riesgo de deslizamiento en cada provincia:
- San José: Ruta 242 (San Isidro del General – Rivas); Ruta 303 (San Marcos de Tarrazú – Santa Marta) y Ruta 147 (Santa Ana – Pozos).
- Alajuela: Ruta 143 (Guatuso: San Rafael – Cote); Ruta 734 (Cruce a Santa Lucía) y Ruta 147 (Radial Sur Antigua (Límite provincial) – Río Virilla – San Rafael Este).
- Cartago: Ruta 202 (Montes de Oca – La Unión); Ruta 228 (Corralillo – Santa) y Ruta 221 (Curridabat – Concepción de La Unión, límite provincial).
- Heredia: Ruta 505 (Puerto Viejo de Sarapiquí); Ruta 106 (Pitahaya – Barreal); y Ruta 122 (San Rafael Oeste, límite provincial – San Antonio de Belén)
- Guanacaste: Ruta 152 (Villarreal – Playa Tamarindo); Ruta 180 (Huacas – Brasilito); y Ruta 911 (Flamingo).
- Puntarenas: Ruta 617 (San Francisco de Agua Buena – San Antonio); Ruta 608 (Ciudad Neily); y Ruta 168 (Barrio El Mango – Puerto Cortés).
- Limón: Ruta 256 (Hone Creek – Puerto Viejo); Ruta 802 (Finca Asunción – Cruce a María Luisa – Aguas Zarcas) y Ruta 814 (Cuatro Esquinas – Las Palmitas).
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