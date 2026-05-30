Estas son las rutas con mayor riesgo de derrape en Costa Rica al llegar la época lluviosa

Cada año, con la llegada de las primeras lluvias, aumentan las colisiones en carretera.

De hecho, según datos de la Policía de Tránsito, las lluvias incrementan hasta en un 30% los choques en carretera.

Hasta el pasado 25 de mayo ya se contabilizaban 29.630 colisiones en el país. Solo marzo registró el dato más alto del año, con 7.401 accidentes.

Además, al día de hoy ya se reportan 272 fallecidos en carretera. Según datos de Tránsito, el 59% de las muertes están relacionadas con exceso de velocidad e invasión de carril. Mientras que los días viernes, sábado y domingo siguen siendo los﻿ más mortales.

¿Por qué la lluvia aumenta tanto el riesgo?

Desde la Policía de Tránsito reconocen que muchos conductores no disminuyen la velocidad, no guardan distancia y realizan maniobras peligrosas pese a las condiciones de la carretera.

A esto se suma otro fenómeno: el aquaplaning. Ana Luisa Elizondo, experta del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme-UCR), explicó que esto ocurre cuando una capa de agua se acumula sobre el pavimento y provoca que la llanta pierda contacto con la carretera.

En ese momento, el conductor pierde el control del vehículo. Precisamente, el Lanamme analiza el estado y el nivel de agarre de las rutas a nivel nacional, uno de los factores que más se afecta durante las lluvias.

El Lanamme evalúa de forma sistemática el estado funcional de la red vial nacional. Uno de sus indicadores principales es el nivel de fricción o agarre superficial del pavimento —conocido como GRIP—, que mide la capacidad del asfalto para mantener la adherencia con los neumáticos. Cuando este valor es bajo, la superficie se vuelve más resbaladiza, sobre todo en condiciones de lluvia, lo que eleva de manera considerable el riesgo de derrape.