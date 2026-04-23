Estas son las peticiones de los estudiantes para dejar toma de Rectoría UCR

El Movimiento Estudiantil de la Universidad de Costa Rica (UCR) hizo públicas sus principales demandas para levantar la toma del edificio de Rectoría, iniciada desde el miércoles, y que este jueves cumple 18 horas en medio de crecientes preocupaciones por la seguridad en el campus.

Así lo constató un equipo de Telenoticias en el sitio (ver video adjunto en la portada).,



Entre las exigencias, los estudiantes piden la renuncia del rector Carlos Araya Leandro, al considerar que no representa los valores de la institución y que su gestión afecta la unidad del sector educativo.



Asimismo, solicitaron la convocatoria en un plazo de 24 horas a una mesa de diálogo formal, "que sea transparente, pública y resolutiva". En este espacio, insisten, debe existir representación estudiantil en distintos niveles para abordar temas clave como el financiamiento de la educación superior.



Otro de los puntos centrales es la garantía de participación estudiantil real en las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), así como un llamado abierto a la comunidad universitaria para sumarse a las manifestaciones.



Además, exigen que en un máximo de 48 horas se emita una circular que prohíba cualquier tipo de represalia contra quienes participan en la protesta, argumentando que están ejerciendo su derecho constitucional a la manifestación.



Los estudiantes también denunciaron condiciones adversas dentro del edificio, asegurando que se les ha restringido el acceso a servicios básicos como agua y electricidad, lo que califican como una violación a sus derechos fundamentales. Según indicaron, durante la noche se activó una alarma de alto volumen que se mantuvo sonando de forma continua, situación que consideran un acto de hostigamiento.



Pese al escenario de tensión, los manifestantes reiteraron su disposición al diálogo y rechazaron cualquier señalamiento de violencia, insistiendo en que buscan una solución pacífica al conflicto.



La toma ocurre en paralelo a una alerta de seguridad tras la recepción de una amenaza de tiroteo, ya denunciada ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), lo que ha elevado la urgencia de alcanzar acuerdos entre ambas partes.

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