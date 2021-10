Estas son las medidas sanitarias que regirán durante el último trimestre del año

El presidente de la República, Carlos Alvarado, anunció este miércoles que, desde el 15 de octubre y hasta finales del mes de diciembre, el país tendrá una "apertura gradual responsable", ante una mejoría en las cifras de COVID-19 en Costa Rica.



Este plan está basado en proyecciones de mejores escenarios epidemiológicos que se esperan para las próximas semanas y meses, además de una actitud ciudadana responsable.

A continuación, se detallan todas las medidas aprobadas por el Gobierno.

A partir del 16 y hasta el 31 de octubre se mantiene la restricción por número de placa los fines de semana y se extiende el derecho de circulación hasta las 10 p. m.

Además, se amplía el horario de funcionamiento de establecimientos con permiso sanitario de lunes a domingo de 5 a. m. a 10 p. m.

Por lo que resta de octubre, no podrán circular los lunes las placas terminadas en 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0.

El sábado 16 de octubre no pueden circular las placas impares, el domingo 17 las pares; el sábado 23 no pueden circular las pares y el domingo 24 las impares, mientras que el sábado 30 no podrán hacerlo las impares y el domingo 31 las pares.

Durante los meses de noviembre y diciembre, la restricción vehicular sanitaria estará sujeta a la evolución de la pandemia y regirá de forma total a partir de las 11 p. m. En estos dos meses, en horario diurno, se aplicará solo en el anillo de Circunvalación, San José.

A partir del 15 de noviembre se eliminará la restricción vehicular los fines de semana, misma medida se aplicará durante todo diciembre.

Lea también Nacional Así funcionará la restricción vehicular durante lo que resta del año El horario de circulación se amplía hasta las 10 p. m. a partir del sábado 16 de octubre, según informó el ministro Daniel Salas.

Los locales comerciales tendrán un horario de funcionamiento igual al de la restricción vehicular, es decir, en octubre podrán funcionar hasta las 10 p. m. y durante noviembre y diciembre será hasta las 11 p. m.

Los eventos sociales, a partir de noviembre, podrán tener asistencia de 100 personas sin el esquema de vacunación completo o 200 personas con el esquema completo. Los eventos académicos, empresariales y cultos tendrán un aforo de 500 personas.

Para el 6 de noviembre, el Gobierno anunció un evento en Parque Viva como “plan piloto”, donde habrá 2.500 personas con las dos dosis anticovid.

A partir del 15 de noviembre, las actividades deportivas y culturales tendrán un aforo de un 25% de la capacidad completa del lugar, pero solo pueden ingresar personas totalmente vacunadas.

Para el mes de diciembre se permitirá tener 200 personas en eventos sociales con el esquema de vacunación completo, mientras que las actividades deportivas tendrán un aforo máximo del 30%. Este mes también tendrá la activación de eventos con autorizaciones sanitarias en espacios que permitan el control del aforo, con un máximo del 25% de la capacidad total.

El Parque Diversiones también podrá abrir sus puertas en diciembre en un 50% (5.000 personas), cumpliendo con todos los protocolos sanitarios.

Lea también Entretenimiento Parque Diversiones reabrirá sus puertas en diciembre El Ministerio de Salud autorizó la apertura con un aforo de 50%, es decir, unas 5.000 personas.

En diciembre también se activarán los deportes en vía pública y el horario de playas será hasta las 11 p. m.

Los bares, restaurantes y tiendas podrán tener un aforo durante noviembre del 50% y para diciembre se aumentará al 75%. Cabe resaltar que durante el último mes del año se deberá cumplir con la vacunación completa.

Los hoteles con más de 100 habitaciones pueden funcionar los dos últimos meses del año a un 100%.

Código QR para ingreso a establecimientos con esquema de vacunación completa

A partir del 1° de diciembre, se podrá ingresar a establecimientos comerciales solo con el esquema de vacunación completa.

La lista incluye restaurantes, sodas, cafeterías, plazas de comidas, bares, casinos, tienes, centros comerciales, museos, centros de acondicionamiento físico, hoteles, cabinas y balnearios.

Además de las actividades, organizaciones o congregaciones en sitios de adoración, salas de eventos para actividades empresariales, académicas o sociales, turismo de aventura, así como en teatros, cines, academias de arte, baile y establecimientos de actividades artísticas y deportivas.

El ministro de Salud, Daniel Salas, recalcó que para ingresar a los servicios de necesidad básica como supermercados, farmacias y centros médicos no se pedirá el esquema de vacunación completo.

Lea también Nacional Vacunación completa será requisito para entrar a ciertos comercios a partir de diciembre El presidente de la República, Carlos Alvarado, confirmó que la medida se aplicará a partir del 1° de diciembre de 2021.