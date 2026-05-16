Estas son las carreras con más demanda laboral en Multinacionales, según CINDE

El mercado laboral en Costa Rica está cambiando a gran velocidad y las exigencias para acceder a un empleo en empresas multinacionales son cada vez mayores. Hoy, contar únicamente con un título universitario ya no es suficiente.

Así lo revela el más reciente estudio de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), que identifica a las ingenierías, las finanzas y las áreas tecnológicas como las carreras con mayor demanda dentro de las multinacionales que operan en el país.

El informe señala que estas empresas buscan perfiles altamente especializados, capaces de adaptarse a operaciones complejas, automatizadas y digitales, más allá de la formación académica tradicional.

En sectores como servicios corporativos y tecnologías digitales, crece la necesidad de profesionales en análisis de datos, inteligencia artificial, desarrollo de software y administración de infraestructura en la nube.

En este contexto, las certificaciones técnicas han cobrado un peso clave dentro de los requisitos más valorados por las compañías. Entre las más demandadas destacan Microsoft Azure, AWS, Salesforce, Linux, Python, Project Management y Six Sigma.

El estudio también evidencia un cambio importante en áreas como ciencias de la vida y manufactura, donde se observa una transición desde carreras de ciencias puras hacia ingenierías aplicadas, enfocadas en manufactura avanzada, automatización y control de calidad.

Además del conocimiento técnico, las multinacionales destacan la relevancia de las habilidades blandas. La comunicación encabeza la lista de competencias más valoradas, seguida por el trabajo en equipo y la adaptabilidad.

Para los especialistas, estos hallazgos reflejan una evolución hacia perfiles híbridos, que combinen habilidades técnicas, competencias tecnológicas y capacidades humanas.

Conocer las áreas de mayor demanda se vuelve clave tanto para quienes están decidiendo qué estudiar o en qué especializarse, como para que el país fortalezca sus programas de capacitación y su oferta educativa, alineándolos con las necesidades reales del mercado laboral.