“Estamos entregando la casa ordenada”, dice Alvarado sobre situación fiscal

El presidente Carlos Alvarado aseguró este miércoles, en medio de la presentación de los resultados fiscales de 2021, que está entregando “la casa ordenada” a la venidera administración que asumirá control a partir de mayo.



El mandatario celebró que la ruta fiscal trazada por su Gobierno superara las mejores expectativas trazadas hace un año y alcanzó, según dijo el Ministerio de Hacienda, un balance primario (relación ingreso/gasto sin contar intereses) que no se veía desde 2008.

“Significa que en el 2021 gastamos prácticamente lo mismo que recaudamos. Que haya un balance primario de -0,28 significa que hemos llegado a esa meta y eso no pasaba desde 2008 en el país que fue el año de la crisis financiera. Es algo muy importante para el país porque nos permite recuperar esa estabilidad de nuestras finanzas”, dijo.

Alvarado aprovechó para invitar a los aspirantes a relevarlo en el cargo a no meter al país otra vez “en la fiesta del gasto” y a ser responsables con las finanzas públicas.

“Estamos entregando la casa ordenada, esta casa está ordenada, pero como cualquier casa hay que estar ordenando y limpiando todos los días. Mi preocupación es que nos metamos otra vez en una fiesta del gasto, no responsable, que nos acarree una dolorosa goma. Hay que ser responsables”, aseveró.

También le recordó a los diputados que los proyectos para “mantener esa ruta de sanidad fiscal” ya fueron presentados por su administración y que pasan, todos, por nuevos impuestos o ajustes de los existentes, como casas de lujo, lotería o gravar el salario escolar.

Aseguró que solo así se podrá cumplir con la meta de ingresos prometida al Fondo Monetario Internacional (FMI), que es el segundo de dos componentes, siendo el otro el de la contención del gasto.

“Esto es para el país, me siento muy contento porque es algo que no se veía desde hace 13 años, no ha sido fácil, pero se ha demostrado posible y mi invitación a los candidatos es mantenernos ahí y las propuestas están ahí, se han hecho, es cuestión de querer”, finalizó.