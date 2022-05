Estafas por SINPE Móvil: ¿Se ha visto vulnerada la seguridad del Banco Nacional?

Varios clientes del Banco Nacional han expresado su preocupación, ya que, aseguran, han sido víctimas de robo del dinero que tenían en sus cuentas por medio de SINPE Móvil; sin embargo, dicen que nunca facilitaron sus datos personales ni claves a nadie.



Geovanny Núñez es uno de ellos, y conversó con Teletica.com para brindar más detalles sobre su caso.

“Yo tengo una pequeña empresa de tecnología y hace unos días me llegó una notificación indicando que se estaba haciendo un SINPE Móvil desde una de mis cuentas, sin embargo, el número no me pertenece y nunca he brindado datos ni contraseñas a nadie, entonces no me explico cómo pudieron vulnerar la seguridad”, explicó el afectado.