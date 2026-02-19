Esta es la franja horaria en la que las carreteras del país se vuelven más letales

En Costa Rica, las muertes en carretera siguen patrones definidos según la hora y el día, revelan estadísticas preliminares del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).

La franja con más fallecimientos durante 2025 fue entre las 6 p. m. y las 11:59 p. m., con 186 muertes.

Entre la medianoche y las 5:59 a. m. se registraron 147 víctimas, en tanto que en la mañana (de 6 a. m. a 11:59 a. m.) hubo 139 fallecimientos.

En la tarde (de mediodía a 5:59 p. m.) se contabilizaron 100 decesos.

Por día de la semana, los domingos concentraron la mayor cantidad de muertes en carretera con 150, seguidos por sábado con 101.

Los días con menos muertes fueron jueves (46) y miércoles (57), mientras que lunes sumó 82, viernes 71 y martes 65.

En total, Costa Rica cerró el 2025 con 572 muertes en el sitio por accidentes de tránsito, lo que representa 67 víctimas más que en 2024.