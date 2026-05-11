Esta es la forma más común de contraer hantavirus, según epidemiólogo de CCSS

Los médicos recuerdan la importancia de tomar medidas de prevención contra el hantavirus, la enfermedad que deja ya tres muertos por un brote en un crucero.

Se trata de una afección transmitida por roedores que portan el virus, y que genera al menos 10 mil casos todos los años en el mundo.

De acuerdo con médicos de la Caja﻿ Costarricense de Seguro Social (CCSS), la enfermedad se puede prevenir con las siguientes medidas:

​Mantener a los ratones y ratas alejados de su hogar.

Limpiar la orina, excremento y nidos de roedores con desinfectantes o cloro.

"La forma más frecuente de transmisión es cuando las personas barren las excretas y las partículas quedan suspendidas en el aire. La persona las respira y se da la infección", explicó José Antonio Castro, epidemiólogo de la CCSS.

Brote

El hantavirus no es una enfermedad nueva. Por ejemplo, en Panamá, solo en el 2026 se contabilizan ya 17 casos.

Los expertos califican como poco probable su contagio y la tasa de transmisión entre humanos es baja.

Actualmente, tomó relevancia por un brote de esta enfermedad en el crucero MV Hondius, que salió el 1 de abril de Tierra del Fuego en Argentina.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se contabilizan siete casos y tres fallecimientos.