“Está enfermo y no recibe atención”: familia de tico detenido en EE. UU. pide intervención urgente

Por Elías Alvarado | [email protected] La familia del costarricense La familia del costarricense Davis Santamaría Padilla , de 42 años, vive momentos de angustia mientras él permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

Santamaría fue detenido en Iowa durante una parada policial cuando se dirigía a su trabajo. Tras cuatro años de residencia en ese país, firmó su deportación hace un mes mientras estaba en prisión. Sin embargo, su regreso a Costa Rica no se ha concretado. Por el contrario, sus allegados denuncian que ha sido trasladado entre distintos centros de detención en varios estados y que actualmente se encuentra en una cárcel en Texas.

La preocupación aumenta debido a su estado de salud, ya que padece un problema cardíaco y, según su familia, no estaría recibiendo la atención médica necesaria.

En medio de esta situación, sus parientes aseguran haber sido víctimas de una estafa: una supuesta abogada les ofreció ayuda con el caso a cambio de una fuerte suma de dinero, aprovechándose de la desesperación que enfrentan.

Ahora, la familia clama por apoyo urgente de las autoridades costarricenses, aunque reconocen que el alcance de la Cancillería en estos procesos migratorios es limitado, pues las decisiones dependen directamente de las autoridades estadounidenses.

Los familiares insisten en que este no es un caso aislado y que otros costarricenses enfrentan situaciones similares en centros de detención migratoria en Estados Unidos.