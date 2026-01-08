“Está costando un poquito”: Cría de manatí rescatada en Tortuguero enfrenta etapa crítica

La cría de manatí rescatada tras encallar en la playa de Tortuguero, en Limón, enfrenta dificultades en su proceso de alimentación, considerado el aspecto más urgente de su recuperación.



El operativo de rescate se activó la mañana del lunes 5 de enero, cuando el animal fue localizado sin presencia de su madre en las cercanías. La situación movilizó a las autoridades, que iniciaron labores de resguardo y monitoreo, así como esfuerzos de búsqueda de la mamá, los cuales no han dado resultados positivos hasta el momento.



Elena Vargas, directora del Área de Conservación Tortuguero, señaló que la alimentación es actualmente el mayor desafío.

“En este momento, lo más importante es que ella logre alimentarse, en eso están, están viendo a ver si es posible porque está costando un poco que acepte tomar la leche en el chupón. Están luchando para que ella aprenda a tomar chupón, esa es la etapa crítica en la que estamos ahorita.

"Ya después vendrá un proceso de ver cómo se empieza a estimular, que aprenda a comer pastos y otras cosas para lograr eventualmente regresarla a Tortuguero, pero va a ser un proceso largo”, declaró Vargas.

La cría continuará en el Centro de Rescate Animal Zoave, donde “se va a mantener ahí, está en superbuenas manos y muy bien tratada”, añadió Vargas.

Manatí tiene un mes de nacido.

Zoave continúa el seguimiento especializado de la cría como parte de un trabajo interinstitucional orientado a salvaguardar su salud y bienestar. Desde su ingreso, el animal ha recibido una evaluación médica integral que incluye examen físico completo, monitoreo constante de signos vitales, radiografías, exámenes de sangre y análisis de heces, con el fin de valorar su condición general y ajustar el plan de atención según su evolución.



En las evaluaciones iniciales se detectaron anormalidades a nivel pulmonar, que serán monitoreadas de forma periódica. Asimismo, el centro ha implementado controles estrictos de variables ambientales esenciales para esta especie, entre ellas la calidad y temperatura del agua, así como la higiene del recinto, con el objetivo de reducir el estrés fisiológico y favorecer su recuperación.



Por su parte, la veterinaria de Zoave, Isabel Hagnauer, brindó detalles sobre la condición y el proceso que enfrenta la cría.

“Es una cría de aproximadamente un mes. Actualmente, está en la etapa de transición a su nueva dieta, recibe una fórmula especial y está costando un poquito que lo reciba, pero es una parte esperable del proceso. Seguimos monitoreándola muy de cerca porque esta es una etapa muy crítica para un bebé, por lo cual estamos 24/7 con ella”, afirmó Hagnauer.

Hagnauer también recordó las circunstancias del rescate y la importancia del vínculo materno en esta especie.

“Recordemos que ella fue rescatada luego de que se encontrara encallada en la playa sin su madre. A pesar de que se hicieron esfuerzos para buscarla y todavía se está buscando, no han sido positivos. Los bebés manatíes están con su madre hasta los dos años aproximadamente y son amamantados hasta un año, por lo cual el proceso de la crianza es muy largo”, explicó.

Las autoridades y el equipo técnico de Zoave mantienen las labores de monitoreo y atención especializada de la cría con la finalidad de responder oportunamente ante cualquier variación en su estado de salud.

