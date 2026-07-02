¿Está Costa Rica preparado para un gran terremoto y enfrentar un colapso como Venezuela?

Costa Rica cuenta con normas de construcción que reducen significativamente el riesgo de colapsos estructurales como los observados recientemente en otros países afectados por fuertes terremotos, como recientemente, el caso de Venezuela.



Así lo aseguró el ingeniero Miguel Cruz, presidente de la Comisión Permanente de Estudio y Revisión del Código Sísmico del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), quien señaló que el país también ha tenido condiciones favorables con la ubicación de algunos de sus eventos sísmicos más fuertes.



"Hemos tenido ciertas suertes nosotros los costarricenses con la calidad de movimientos sísmicos que tenemos. Por ejemplo, Limón fue un sismo realmente muy fuerte que, si hubiéramos corrido el epicentro un poco más hacia San José, muy probablemente Turrialba, Cartago y San José hubiésemos visto otro tipo de escenario", dijo Cruz.



El especialista explicó que la normativa costarricense exige sistemas constructivos más resistentes y limita el uso de materiales o técnicas que suelen provocar fallas catastróficas durante un terremoto.



"Ese tipo de colapso que hemos visto en Venezuela yo espero que en Costa Rica no se vea por el tipo de obra que tenemos. La mampostería sin refuerzo de relleno aquí no se usa, salvo en construcciones informales sin permisos. No quiero decir que no vaya a haber daños; probablemente habrá grietas y caída de algunos elementos, pero que se desplome toda una fachada o que un edificio se vuelque es muy difícil que lo veamos en Costa Rica", señaló Cruz.

No obstante, el experto recordó que ningún sistema constructivo elimina por completo el riesgo ante un sismo de gran magnitud, por lo que insistió en la importancia de respetar el código sísmico y evitar la autoconstrucción sin supervisión técnica.