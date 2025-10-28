Escasez de alcoholímetros afecta controles de Tránsito, denuncia sindicato

La Seccional en la Policía de Tránsito de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denunció que los oficiales llevan a cabo su labor sin contar con suficientes alcoholímetros.



Esta situación se presenta en un momento clave del año, cuando se intensifican los controles viales por el aumento del consumo de licor (vea video adjunto).

Según información de la organización de trabajadores, el problema se debe a que el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) no ha realizado los pagos al Laboratorio Costarricense de Metrología, responsable de calibrar los dispositivos.

La calibración debe realizarse cada 500 pruebas, ya que, sin ese procedimiento, los resultados no tienen validez ante un juez en caso de un proceso penal.

En la práctica, delegaciones como Liberia y Santa Cruz deben pedir prestado el equipo a Cañas, mientras que en el Cerro de la Muerte se depende del apoyo de Cartago.

Los oficiales califican la situación como preocupante, pues coinciden con la época del año en que se registran más casos de conducción bajo los efectos del alcohol.

Ante consulta de Telenoticias, desde la Dirección General de Policía Tránsito reconocieron la falta temporal de equipos, pero aseguraron que el problema está siendo atendido.

También insistieron en que 20 alcoholímetros fueron enviados a calibrar y que el proceso debería completarse en el transcurso de una semana.

Entre enero y abril de este año, Tránsito aplicó 4.115 pruebas de alcoholemia, de las cuales el 16% resultaron positivas.

Los oficiales insisten en que la falta de equipos calibrados compromete la efectividad de los operativos y debilita el control sobre la conducción bajo los efectos del licor.