Entrada de migrantes a Costa Rica cayó 90% en las últimas semanas

La entrada de migrantes al país cayó más de un 90% en las últimas semanas, según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería.



Así lo aseguró Marlen Luna, directora del ente gubernamental, durante su intervención en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, la tarde de este jueves.



El dato pasó de unas 3.200 personas que ingresaban diariamente, en setiembre anterior, a menos de 300, cifra de este miércoles 9 de noviembre. Esto representa una disminución del 90,6%.



"Lo que seguimos viendo en la ciudad son grupos de personas que, por razones económicas, están tomando la decisión de si continúan o no, y recolectando ayuda para, en todo caso, regresar a su país de origen", explicó.

Las autoridades atribuyen esto al anuncio realizado por Estados Unidos, sobre el cierre de fronteras para esta población.



Un dato que llama la atención es que ahora los venezolanos son la minoría: han aumentado otras nacionalidades que, en temas migratorios, se consideran "históricas".

“Ya pareciera que los cambios en las políticas migratorias de los Estados Unidos desestimularon este proceso migratorio venezolano, pero no así los procesos migratorios que desde el 2016 se han mantenido, como personas de Haití, Ecuador y países africanos”, explicó Alonso Soto, subdirector de la Policía de Migración, quien también acudió al llamado de los diputados.

En los primeros días de noviembre, ya se contabilizan 4.000 entradas al país.

El anuncio, además, provocó que los migrantes que se dirigían hacia Estados Unidos se vieran confrontados por la interrogante de seguir, devolverse o quedarse en Costa Rica. Los datos demuestran que, desde ese momento, han ingresado 2.647 solicitudes de refugio. Estas se suman a otras 213.000 peticiones que están en fila desde 2018.

Según Luna, los trámites de estas personas serán procesados de manera expedita para evitar que tarden años, como ocurre normalmente.

La funcionaria solicitó a los diputados la colaboración para que se aumente la cantidad de Policías de Migración en el país, ya que el número de colaboradores es muy bajo para tan grave crisis.

"Lo que necesitamos es más recurso humano, eso es una realidad, hace ocho o 10 años no crecemos en personal para atender a otras personas. Las tecnologías ayudan, pero este es un abordaje persona-persona. Si usted me pregunta qué necesitamos ante el incremento en el 3000% de los flujos migrantes sería eso, no podemos con solo 500 policías", concluyó.

