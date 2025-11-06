Enorme piedra impide abrir paso por Ruta 32: “Es una situación atípica”

Una piedra de gran tamaño impide reabrir el paso por la Ruta 32, que conecta San José con la provincia de Limón (ver video adjunto de Telenoticias).

Esta importante vía cumple casi 24 horas con el tránsito interrumpido, luego de una recomendación de especialistas en Geología y Geotécnica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Según el MOPT, esa piedra, una especie de laja, se ubica en el kilómetro 31, a unos 30 metros de altura. Las dimensiones son siete metros de alto por seis de ancho.

“Se debe provocar la caída de la roca de una forma segura para todos”, dice el mensaje oficial.

Por el momento, no es posible proyectar una eventual hora de apertura, debido a lo que el director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Mauricio Sojo, catalogó como una “situación atípica”.

“En cuanto a la situación presentada sobre la Ruta Nacional 32, en los últimos días y a raíz de las lluvias, hemos tenido algunos derrumbes de rocas o materiales de gran tamaño: una situación atípica porque no estamos hablando ni de árboles ni de material granular.

“A raíz de esta situación, hemos tenido también algunas rocas fracturadas que es necesario que las mismas sean retiradas del sitio para seguridad de los usuarios. Actualmente, nos encontramos haciendo las gestiones necesarias para removerlas”, explicó el jerarca.



El uso de dinamita para fragmentar la piedra no es una opción por encontrarse dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo; pero las autoridades exploran otras posibilidades que permitan fisurar la roca y que esta caiga sobre la calzada “controladamente”.

En caso de que tenga que trasladarse a la zona del Caribe, es necesario que tome rutas alternas.



