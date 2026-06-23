¡En fuga! OIJ busca a esposa de “Pecho de Rata” y a modelo por caso Riverside

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene la búsqueda de la esposa de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, y de otra mujer vinculada al caso Riverside.

Ambas se encuentran fuera de Costa Rica, según confirmó el director interino de la institución, Michael Soto.

El jerarca indicó que la pareja sentimental de López Vega permanece en Suiza y que el OIJ ya inició coordinaciones con las autoridades de ese país para localizarla. Además, se publicaron las fotos de las personas que continúan en fuga.

​“Tenemos pendiente la localización de la pareja sentimental de López Vega, que en este momento está en Suiza. Anda con otra persona, una femenina de apellido Mullins, que también estamos vinculando al grupo. Ambas están fuera del país”, explicó Soto.

El jefe judicial agregó que la segunda mujer estaría relacionada con el modelaje profesional.

La esposa de López Vega, de apellido Smith y de 29 años, contrajo matrimonio con el sospechoso dentro del centro penitenciario La Reforma a inicios de 2026, poco antes de su extradición a Estados Unidos.

López Vega fue enviado a territorio estadounidense el 20 de marzo de 2026 para enfrentar cargos relacionados con tráfico internacional de drogas.

El OIJ también confirmó este martes la detención de cuatro personas más vinculadas con la operación Riverside. Entre los capturados están tres familiares de López Vega.

Teletica.com confirmó con la Policía Judicial que las personas de apellido López corresponden a hijos de alias “Pecho de Rata”. Aún queda pendiente la captura de otro hijo del extraditado.

El caso Riverside corresponde a un megaoperativo ejecutado por el OIJ y el Ministerio Público, con 146 allanamientos y la participación de cerca de 1.500 agentes judiciales.

La investigación señala que la organización operaba desde Limón y mantenía conexiones internacionales para el traslado de cocaína y marihuana.



