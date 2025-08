En Facebook, testigo clave celebró “justicia divina” tras anulación de absolutoria a Gamboa, Araya y Smith

A través de una publicación en su perfil personal de Facebook, la testigo estrella en el juicio que se sigue contra Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith; celebró la “justicia divina” luego de que fuera anulada la absolutoria dictada en 2021 en favor ellos tres.



El posteo fue dado a conocer la mañana de este martes por el abogado del exalcalde, Alfonso Ruiz, como parte de su interrogatorio a la fiscala Natalia Rojas, en el juicio de reenvío que se sigue por presunto tráfico de influencias en el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública.



La publicación fue extraída de un perfil llamado “Naty Rojas”, que tenía la foto de la funcionaria y que —de acuerdo con el defensor— es el mismo que esta usa en la actualidad.



“Justicia divina. Me degradaron, me ofendieron, me ultrajaron y me irrespetaron a más no poder en este juicio. Se permitieron irregularidades y arbitrariedades que nunca había visto en mi profesión. La defensa se encargó de difamarme una y otra vez en todas las redes sociales por meses. Se jactaron del resultado del juicio indicando que fui una testigo falsa y que me presté para eso.



“No sé a cuál Dios le dio gracias un abogado defensor cuando publicó: ‘Absueltos todos, gracias a Dios’. Pero sé que no es el mismo Dios que hoy me reivindica y no me ha abandonado. Todo lo bueno llega cuando tiene que llegar y es Dios. Gracias Dios”, rezaba la publicación, que adjuntaba una noticia con la decisión de segunda instancia y la foto de Araya.



Ruiz solicitó que la impresión del posteo fuera incorporada como prueba para mejor resolver en el nuevo debate que se celebra contra el exgobernante capitalino.



La evidencia fue admitida sin oposición de ninguna de las partes, aunque durante la audiencia dada, el representante legal de Smith, Francisco Dall’Anese, así como el de Gamboa, Michael Castillo, cuestionaron la credibilidad y si esta tiene algún interés en particular en el resultado del contradictorio.



Insistentemente, Rojas rechazó que esa sea la situación, y subrayó que en la publicación nunca hizo alusión a alguno de los imputados. Hizo ver que la fotografía que adjuntaba no la escogió ella, sino que era la que el medio que publicó para ilustrar su noticia.



“Son posiciones que se manejan a nivel de estrategia de defensa, nosotros somos sumamente respetuosos con la estrategia que ellos manejan y con respecto a la valoración que vamos a hacer de este testigo en relación con su credibilidad, pues será un tema que nosotros vamos a explotar ampliamente en nuestras conclusiones.

“De momento, no quisiéramos emitir algún criterio, como le digo, siempre guardamos las líneas de respeto de lo que opinen los compañeros que están al otro lado de la defensa”, indicó a Teletica.com la fiscala Natalia Villalta, frente a los señalamientos de la defensa a Rojas.



La testigo es de gran relevancia para el caso, en el tanto que Rojas supuestamente recibió presiones de Gamboa y Smith para que Araya no apareciera más en una causa que se le seguía por presunta influencia contra la Hacienda Pública y —en apariencia— se pudiera presentar como candidato a alcalde de San José sin investigaciones abiertas, en un reportaje del diario La Nación, poco antes de las elecciones del 7 de febrero de 2016.



En el juicio anterior, hace cuatro años, contra la fiscala se ordenó un testimonio de piezas por un posible falso testimonio. Aun después de que trascendiera su publicación, Rojas rechazó que tuviera algún interés o que haya asistido al debate para mentir.







Prueba reveladora



Poco antes, en el interrogatorio de la abogada de Celso Gamboa, Natalia Gamboa, este también pidió que se incorporara una prueba para mejor resolver.



Se trata de la contestación 123680 de la Dirección de Tecnología de Información de la Corte Suprema de Justicia, emitida el 4 de marzo de 2021, pero que se incorporó hasta que el caso llegó al Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José.



En ese documento, se indica que entre 2015 y 2016, el Sistema de Gestión del Ministerio Público permitía señalar a un interviniente en un expediente como “sospechoso” y no solo como “imputado”.



Tal situación contradice una información que se desprende de la declaración de Natalia Rojas, quien declaró —bajo la fe del juramento— que ella consultó con el coordinador judicial de su despacho, Arnold Téllez, y este le dijo que se podía eliminar a Araya, más no ponerlo como “denunciado”. Fue entonces cuando la testigo autorizó que se hiciera el cambio.



Rojas sostiene que Gamboa le ordenó que el exalcalde no apareciera más en la causa y que ella se limitó a acatar lo que se le dispuso, y que, en su entender, ello implicaba “suprimir” o “excluir” a Araya.



Sin embargo, también aclaró que la eliminación del político del expediente 12-000096-0621-PE en el Sistema de Gestión nunca implicó que fuera eliminado de la causa como tal. De ahí que, en su momento, solicitó una desestimación en favor de Araya.



Consulta por este medio sobre el particular, la fiscala Natalia Villalta defendió que hará el análisis de la nueva prueba en las conclusiones, junto al resto de evidencias, tanto documental como testimonial.