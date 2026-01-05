En avioneta: vea aquí el traslado de cría de manatí encallada en Limón

Videos cortesia de Katherine Mena para Teletica.com



Las autoridades decidieron trasladar por aire a la cría de manatí que fue rescatada este lunes en Tortuguero, provincia de Limón, tras encallar en la costa del Caribe costarricense (ver video adjunto).

El animal fue subido a una avioneta y llevado hasta el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, desde donde será remitido al centro de rescate Wildlife Rescue Center, en La Garita de Alajuela, conocido anteriormente como ZooAve.

El hallazgo se dio luego de que autoridades recibieran el reporte de un pequeño manatí que se encontraba completamente solo en la zona. Hasta el momento, se desconoce la razón por la cual se separó de su madre.

Médicos veterinarios lograron estabilizarlo antes de iniciar el proceso de traslado. Además, personal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) acudió al lugar para garantizar la seguridad del mamífero y coordinar su movilización para su rehabilitación.

Expertos señalan que la presencia de manatíes en aguas del Caribe costarricense no es un hecho aislado, pues estos mamíferos marinos suelen acercarse a la zona con relativa frecuencia.