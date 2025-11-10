Empuje frío y onda tropical: los fenómenos que marcarán el tiempo esta semana

El empuje frío número tres y la onda tropical número 44 marcarán las condiciones del tiempo durante los primeros días de la semana. Ambos sistemas actuarán de forma simultánea, incrementando la humedad y favoreciendo la formación de aguaceros de moderada a fuerte intensidad.



Las regiones más afectadas serán el Caribe y la Zona Norte, donde se anticipan lluvias persistentes tanto en horas de la mañana como durante la noche (ver video adjunto de Telenoticias).



Asimismo, se prevé que las montañas del este y norte del Valle Central presenten condiciones similares, con cielos nublados y lloviznas intermitentes.

A esto se suma un aumento en la intensidad del viento. En el Valle Central, las ráfagas podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora, mientras que en zonas montañosas y al norte de Guanacaste podrían llegar hasta los 80 kilómetros por hora.



Estas condiciones podrían provocar caída de ramas, afectaciones en techos livianos y mar picado en el Caribe.



Durante las mañanas, el panorama será parcialmente nublado, con lluvias ocasionales en el Caribe y la Zona Norte. Por las tardes, aumentará la nubosidad y no se descartan aguaceros aislados en el Pacífico y el Valle Central. Ya en horas de la noche, las precipitaciones volverán a concentrarse en el Caribe y la Zona Norte, con lloviznas y lluvias débiles hacia el este del Valle Central.



El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) recomienda precaución en carretera, especialmente en zonas propensas a deslizamientos, y pide mantenerse atentos a los comunicados oficiales ante posibles alertas preventivas por acumulación de lluvias.