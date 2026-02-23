Empuje frío #17 provocará lluvias, vientos y descenso de temperaturas hasta 10 grados

Las autoridades meteorológicas alertan a las personas que viven en la Zona Norte, el Caribe y Cartago ante la llegada del empuje frío número 17, que traerá aguaceros, ráfagas intensas y un marcado descenso en las temperaturas durante los próximos días.



El fenómeno se encuentra actualmente en el Golfo de México y avanza hacia el norte de Centroamérica. Según explicó la meteoróloga Gabriela Chinchilla, las lluvias se concentrarán principalmente en la Zona Norte, el Caribe y el cantón de Cartago.



En contraste, la vertiente del Pacífico presentará condiciones más estables, con poca nubosidad. Sin embargo, no se descartan lloviznas aisladas en sectores de la cordillera de Guanacaste y Talamanca.



Además de las precipitaciones, el empuje frío generará condiciones ventosas en gran parte del país y provocará una disminución en las temperaturas que se extendería incluso hasta el jueves.



Para el martes, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advierte sobre la posibilidad de que un frente frío se ubique sobre el territorio nacional, lo que reforzaría el descenso térmico.



En el Valle Central, las temperaturas diurnas pueden bajar hasta 3 y 7 grados Celsius por debajo del promedio. Los termómetros podrían marcar hasta 16°C, mientras que en las zonas montañosas se estiman mínimas cercanas a los 10°C.



Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, abrigarse adecuadamente y mantenerse atenta a los reportes oficiales ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.