Empresarios preocupados por doble homicidio en gasolinera: "Podría generar un incendio"

Un crimen como el ocurrido la tarde del lunes en una estación de servicio de El Coyol de Alajuela pudo derivar en algo peor.

El accionamiento de un arma de fuego en una gasolinera, mientras un vehículo se abastece, puede provocar incendios, advirtió al ser consultado por Teletica.com el director de Ingeniería de la Cámara de Empresarios del Combustible, Pablo Guzmán

"Se podría dar afectación en dos ejes. El primero de ellos, una bala perdida podría traer víctimas colaterales. Adicionalmente, el uso de armas de fuego en una estación de servicio no es una actividad recomendable. Al contrario, más bien genera un riesgo adicional, ya que, dependiendo del momento en el que se genere la activación del arma de fuego, podría darse la mezcla con vapores inflamables durante el dispensado de combustible en los vehículos y esto podría generar un incendio", explicó el vocero.

En el caso en cuestión, el primero de los escenarios se materializó, de acuerdo con versiones preliminares que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La Policía Judicial confirmó que —en lo que se sospecha es un nuevo ajuste de cuentas— falleció un hombre de apellido Campos, de 28 años, quien conducía un carro rojo y en apariencia era el objetivo original de dos sicarios a bordo de una motocicleta.

No obstante, en el mismo acto fue asesinado otro sujeto de apellido Morales, de 39 años, quien era viajaba como acompañante y no tenía ninguna relación con esa presunta disputa relacionada con drogas.

"Genera una preocupación adicional, ya que la situación actual de seguridad que vive el país no escapa a nuestro gremio. Ya es claro que se puede generar cualquier tipo de eventualidades de este tipo en una estación de servicio y podría generar afectación a nuestros usuarios, a nuestro personal, y adicionalmente, desencadenar en eventos más serios, como un incendio", señaló Guzmán.

Consultada al respecto, la directora de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Karen Jiménez, señaló que de incidentes como el planteado muestran cómo los sicarios actúan por impulsos y sin considerar los riesgos asociados a sus actuaciones o el entorno.

"Por ejemplo, en este caso, una gasolinera donde hay material inflamable. Para cualquier persona es conocido que un proyectil podría provocar desde un incendio hasta una explosión. Este tipo de riesgos, estas personas que cometen este evento, ni siquiera consideran que podría afectarles a ellos mismos. "El tema, además de que hay otras personas que no están asociadas al objetivo, que podría aumentar por mucho el riesgo de víctimas inocentes", mencionó la también presidenta del Colegio de Profesionales en Criminología.

Para Jiménez, la falta de planificación y la operación desordenada de los asesinos a sueldo aumenta sustancialmente el riesgo de que inocentes sufran daños directos.

Tanto Campos como Morales presentaban múltiples heridas de bala tanto en la cabeza como el tórax, las cuales les provocaron la muerte en el sitio.

El crimen fue cometido por dos sicarios a bordo de una motocicleta, quienes aprovecharon que las víctimas acababan de echar gasolina y se preparaban para salir de la estación, para acercarse y dispararles en varias ocasiones. Luego, los sujetos se dieron a la fuga.

Respuesta ante incidentes

Si bien en casos como el del lunes, el hecho ocurrido en la estación de servicio de El Coyol de Alajuela tiene un origen ajeno al control de quienes poseen o administran este tipo de comercios, lo cierto es que desde el sector se ha insistido en la necesidad de que se tengan los equipos y la capacitación necesarios para una respuesta.

Esto no implica de ninguna forma el responder a un tiroteo, sino más bien, la atención de eventuales emergencias derivadas.

"Afortunadamente, las estaciones cuentan con instalaciones tanto eléctricas como mecánicas para prevenir que este tipo de eventos se magnifiquen y se salgan de control. "También es importante mencionar que las estaciones de servicio cuentan con capacitación para su personal en la atención de este tipo de eventos por fuego", mencionó el director de Ingeniería de la Cámara de Empresarios del Combustible, Pablo Guzmán.

En esa línea, el vocero enfatizó en que el personal de las estaciones de servicio tiene la preparación suficiente y el equipo necesario para atender una situación por llamas.

Ahora el hecho es objeto de una pesquisa por parte de la Policía Judicial, que deberá esclarecer las circunstancias que mediaron en el hecho y dar con sus responsables.