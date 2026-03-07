Empresa tica crea plataforma de inteligencia artificial para apoyar a docentes

Una empresa costarricense desarrolló una plataforma que utiliza inteligencia artificial para facilitar la labor de los docentes en el país.

La herramienta, llamada Ociann Class, puede generar planeamientos y evaluaciones diagnóstico, así como llevar registros de notas y asistencia.

El fundador de la plataforma, Josué Méndez, explicó que el sitio permite acceder a los libros del Ministerio de Educación Pública (MEP) y está diseñado para facilitar la organización del trabajo docente.

Según el asesor docente Javier Fallas, la herramienta fue programada para funcionar con base en los contenidos del MEP, además de incluir el reglamento de evaluación, el calendario escolar y el contexto específico de cada institución.

Los docentes pueden buscar más información en el sitio ociannclass.com







