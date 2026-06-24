Emiten alerta de Interpol para ubicar a esposa de “Pecho de Rata” y amiga modelo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) emitió una alerta internacional con Interpol para localizar y detener a la esposa de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, y a una modelo requerida dentro de la investigación del caso Riverside.



Ambas mujeres permanecen fuera de Costa Rica. Según confirmó el director interino del OIJ, Michael Soto, las dos se encuentran en Suiza y ya se coordinan acciones con las autoridades de ese país para su ubicación (ver video adjunto).



La esposa de López Vega, de apellido Smith y de 29 años, contrajo matrimonio con el presunto narcotraficante a inicios de 2026 en el centro penitenciario La Reforma. El sujeto fue extraditado a Estados Unidos el pasado 20 de marzo para enfrentar cargos por tráfico internacional de drogas.



De acuerdo con el expediente judicial, Smith figura como una persona de confianza dentro de la estructura criminal. La investigación le atribuye aparentes funciones relacionadas con el manejo de activos, depósitos de dinero, administración de fondos y resguardo de recursos obtenidos de manera ilícita.



La otra mujer requerida es una modelo profesional de apellido Mullins, también de 29 años. El OIJ la señala como presunta testaferra de la organización. Según las autoridades, tenía a su cargo la administración y resguardo de bienes de alto valor económico vinculados al grupo investigado.

​“Tenemos pendiente la localización de la pareja sentimental de López Vega, que en este momento está en Suiza. Anda con otra persona, una femenina de apellido Mullins, que también estamos vinculando al grupo. Ambas están fuera del país”, indicó Soto.

El jerarca agregó que las dos sospechosas tendrían una participación ligada principalmente a la legitimación de capitales.



La alerta internacional busca detectar cualquier movimiento migratorio de las mujeres y facilitar su captura para enfrentar el proceso judicial en Costa Rica.



Hasta el más reciente corte oficial, el OIJ reportó 68 personas detenidas por el caso Riverside. Entre los capturados figuran tres hijos de alias “Pecho de Rata”. Las autoridades mantienen la búsqueda de otro familiar del extraditado.



El caso Riverside corresponde a un megaoperativo ejecutado por el OIJ y el Ministerio Público. La acción incluyó 146 allanamientos y la participación de cerca de 1.500 agentes judiciales. La investigación sostiene que la organización operaba desde Limón y mantenía conexiones internacionales para el tráfico de cocaína y marihuana.

